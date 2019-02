Skispringer Eisenbichler auf Rang zwei in Willingen

Die deutschen Skispringer zeigten sich bei den Weltcup-Springen am Wochenende in Podestlaune. Erst gewann der Oberstdorfer Karl Geiger am Samstag, dann lieferte der Siegsdorfer Markus Eisenbichler einen tollen Wettkampf am Sonntag:

Eisenbichler lag nach 140,0 Metern im ersten Durchgang auf dem achten Rang, sprang mit 141,5 Meter im zweiten Durchgang von dort noch auf Platz zwei. Durch seine Leistung rehabilitierte sich der 27-Jährige für einen schweren Fehler am Samstag, der ihn den Einzug in den zweiten Durchgang kostete. Nicht zu schlagen war aber Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan. Der Führende im Gesamt-Weltcup gewann nach Sprüngen auf 146,0 Meter und 144,0 Meter mit insgesamt 274,4 Punkten souverän vor Eisenbichler (252,8) und dem Polen Piotr Zyla (250,0).

Starke Teamleistung der DSV-Adler

Ebenfalls stark präsentierte sich der zuletzt hadernde Richard Freitag. Der Sachse, der nach einer enttäuschenden Vorstellung im finnischen Lahti offen einen WM-Start angezweifelt hatte, rehabilitierte sich mit seinen Ergebnissen in Willingen: Während er sich am Samstag über Platz sechs freute, bejubelte er am Sonntag sogar den vierten Rang - sein bestes Saisonresultat.

Geiger bestätigte seine hervorragende Form und landete am Sonntag auf Platz sechs. Der zuletzt schwächelnde Andreas Wellinger zeigte Formanstieg, wurde 19. Constantin Schmid und Stephan Leyhe standen im Endresultat auf den Rängen 21 und 22.

Elfter Saisonsieg für Kobayashi

Kobayashi gewann durch seinen elften Saisonsieg zudem die Wertung des "Willingen Five" und strich ein Extra-Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro ein. Für Eisenbichler setzte sich ein kurioses "Japan-Trauma" fort: Zum vierten Mal in der laufenden Saison wurde er Zweiter, stets hinter Kobayashi. Auch bei der Tournee musste sich der Mixed-Team-Weltmeister von 2017 nur dem Dominator aus Fernost geschlagen geben.

Schanzen-Party mit knapp 60.000 Besuchern

Der Weltcup in Willingen entwickelte sich einmal mehr zur großen Schanzen-Party: Insgesamt 56.800 Zuschauer strömten an den drei Tagen an die Mühlenkopfschanze, die Erwartungen der Veranstalter wurden damit übertroffen. Besonders nach Geigers Triumph am Samstag flippten sie komplett aus. Mit einem Traumflug auf 150,5 Meter hatte der Oberstdorfer die Konkurrenz im zweiten Durchgang düpiert und seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Fünf Tage nach seinem 26. Geburtstag machte sich Geiger sein größtes Geschenk selbst und weckte Medaillenhoffnungen vor der WM.

DSV-Springer bereit für die Weltmeisterschaft

Am Montag benennt Bundestrainer Werner Schuster sein fünfköpfiges Aufgebot für die Titelkämpfe in Österreich. Dort steht am kommenden Freitag die Qualifikation für das Einzelspringen auf der Bergiselschanze in Innsbruck auf dem Programm. Einen Tag später werden die ersten Medaillen vergeben.