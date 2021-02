Skispringen Zakopane: Kein Deutscher unter den ersten Zehn

Die deutschen Skispringer können eineinhalb Wochen vor dem Start der Heim-WM in Oberstdorf nicht mit der absoluten Weltspitze mithalten. Beim Weltcup im polnischen Zakopane belegten Markus Eisenbichler und Pius Paschke punktgleich als beste Athleten aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher den 14. Platz. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger wurde am Samstag nur 23. und beendete damit zum fünften Mal in Folge außerhalb der Top Ten. Ex-Weltmeister Severin Freund schaffte es nur dank der Disqualifikation des Österreichers Daniel Huber in den zweiten Durchgang und sammelte als 30. noch einen Weltcup-Punkt

Bei eisiger Kälte und Schneefall kämpfte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi von Rang vier nach vorne und sicherte sich mit 268,9 Punkten den Sieg. Zweiter wurde Lokalmatador Andrzej Stekala (268,6) vor dem Norweger Marius Lindvik (267,8).

Nur Paschke zufrieden

Markus Eisenbichler lieferte im ersten Durchgang nicht seine beste Technikleistung ab, erreichte aber immerhin noch Platz zwölf. Anders erging es seinen Teamkollegen. Karl Geiger (27.), Severin Freund (30.), Martin Hamann (34.) und Constantin Schmid (43.) blieben allesamt hinter ihren Möglichkeiten. Lediglich Pius Paschke zeigte sich zufrieden. Ganz vorne eindringen konnte der geborene Münchener mit seinem Sprung auf 131,5 Meter zwar nicht, für ihn persönlich aber war das ein solider Sprung, der zeigte, dass es für ihn weiterhin in die richtige Richtung geht.

Eisenbichler "am Verzweifeln"

Für Karl Geiger lief es im zweiten Durchgang etwas besser. Nachdem er zuletzt zwei Mal den zweiten Durchgang verfehlte, möchte Geiger mit "kleinen Fortschritten zufrieden sein", wie er nach seinem Sprung im Interview erklärte. Dennoch: Mit dem 23. Platz bleibt der amtierende Weltmeister auch in Zakopane weit hinter den Erwartungen.

Paschke zeigte auch im zweiten Durchgang einen soliden Sprung, 131,5 und 132,5 Meter brachten ihn auf Rang "Die Basis ist okay, ich glaube da ist morgen noch ein bisschen was drin", sagte Paschke im Hinblick auf das morgige Springen. Er teilte sich am Ende den 14. Rang mit Markus Eisenbichler. Dieser landete im Finalsprung bereits nach nur 131 Metern. "Ich bin echt am Verzweifeln", erklärte er resigniert, der Siegsdorfer hat ebenfalls seit einiger Zeit mit sportlichen Höhen und Tiefen zu kämpfen. Dennoch möchte er sich elf Tage vor der Eröffnung der Titelkämpfe in Oberstdorf nicht entmutigen lassen:" Bei mir ist der Sprit langsam leer, aber zur WM finde ich sicher noch einen Fünf-Liter-Kanister", sagte Eisenbichler.