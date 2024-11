Weltcupsieg in Ruka: Paschkes Höhenflug geht weiter

Im Skisprung-Weltcup führt derzeit kein Weg an Pius Paschke vorbei. Der 34-jährige gebürtige Münchner, der für den WSV Kiefersfelden startet, feierte in Ruka seinen zweiten Saisonsieg. Im Gesamtweltcup führt Paschke weiter souverän vor dem Österreicher Jan Hörl, der hinter Paschke Zweiter wurde. Platz drei ging an dessen Landsmann Stefan Kraft.