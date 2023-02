Skispringen: Wellinger und Geiger gewinnen Silber und Bronze

Der Höhenflug von Andreas Wellinger geht weiter. Bei der Nordischen Ski-WM wurde der 27-Jährige Vizeweltmeister. Beim Einzel in Planica musste er sich nur dem Polen Piotr Zyla (261,8 Punkte) geschlagen geben. Und auch der Oberstdorfer Karl Geiger (257,7) hatte Grund zu feiern: Er gewann hinter Wellinger (259,2) Bronze. Constantin Schmid landete überraschend auf Platz sieben (253,8). Markus Eisenbichler wurde Dreizehnter (243,0).

Das Comeback des Andreas Wellinger

"Es ist unglaublich geil. Ich habe mit Entschlossenheit einen rausgehämmert", sagte Wellinger nach dem Springen. Es ist ein bemerkenswertes Comeback, das er mit dem Vize-Weltmeister-Titel krönt. Schon bei den letzten beiden Weltcup-Stopps konnte er zwei Siege und einen zweiten Platz feiern. Es waren die ersten Podeste, die Wellinger seit mehr als vier Jahren holte. 73 Weltcup-Springen, 1.539 Tage lagen zwischen diesen Erfolgen und seinem letzten Podiumsplatz. Dazwischen: schwere Verletzungen, ein harter Kampf zurück und Saisons zwischen Weltcup-Kader und Abstellgleis. Erst zuletzt fand er seinen Weg zurück an die Weltspitze.

So reiste er mit jeder Menge Auftrieb zur Weltmeisterschaft nach Planica. Doch so richtig wollte wohl niemand an einen Erfolg des Skispringers vom SC Ruhpolding glauben. Aber spätestens nach dem ersten Durchgang musste man ihn auf den Zettel haben.

Sensation liegt nach dem ersten Durchgang in der Luft

Denn da bahnte sich eine kleine Sensation an. Gleich drei DSV-Springer hatten gute Aussichten auf eine WM-Medaille: Wellinger lag auf zwei, Geiger auf drei, Schmid auf fünf – dazwischen der Pole Dawid Kubacki. Auf Platz eins der Österreicher Stefan Kraft. Nur 4,3 Punkte lagen zwischen Schmid und Kraft.

Es war ein extrem enger Wettkampf, bei dem ein überragender Sprung alles verändern konnte. Bei wechselnden Windverhältnissen zeigte das vor allen Dingen Zyla, der als 13. dann im zweiten Durchgang eine Weite vorlegte, die niemand mehr erreichen sollte. 105 Meter, Schanzenrekord.

Geiger und Wellinger auf dem Podest - DSV-Frauen holen Gold

Wellinger konnte diese Weite zwar nicht angreifen. Doch trotz, oder gerade wegen seines Außenseiter-Statuses ließ er sich von der großen Bühne und der Bedeutung dieses Sprungs nicht erdrücken. Mit 102 Metern und dreimal 18,5 konnte er zwar nicht mehr nach Gold greifen, doch verdrängte er Teamkollegen Geiger von Rang zwei. "Das Einzige, was für ganz oben gefehlt hat, waren die Kampfrichter, die mir nur 18,5 geben. Aber die Sprünge waren richtig geil", sagte Wellinger.

Weil der Österreicher Stefan Kraft, der Führende aus dem ersten Durchgang, schon bei 99 Metern landete konnte der DSV ein Doppelpodest feiern. Ein unerwarteter Erfolg an einem Tag, an dem schon das deutsche Frauen-Team Gold feiern konnte.

Mini-Comeback von Karl Geiger

Auch für Geiger ist diese Bronzemedaille so etwas wie ein Comeback - wenn auch nicht ganz so groß, wie das von Wellinger. Der Oberstdorfer hatte, wie das gesamte DSV-Team, mit Formproblemen zu kämpfen. Auf einen schwachen Start folgte eine enttäuschende Vierschanzentournee. Der sonst so hochgehandelte Topfavorit sprang der Weltspitze in dieser Saison hinterher. Mit Platz drei bei der WM meldet er sich zurück und rettet somit auch dem DSV eine schwierige Saison.

Horngacher: "Der Stein ist riesig, der fällt immer noch"

"Das hätten wir nach dem Saisonverlauf auch nicht gedacht. Richtig schön, wenn es beim Großevent so klappt", sagte Geiger nach dem Springen im ZDF-Interview und bekam von seinem Trainer recht. Stefan Horngacher sagte sichtlich bewegt: "Ich bin komplett fertig. Dass wir zwei Medaillen haben, ist unglaublich. Die letzten Wochen waren hart. Was die Jungs abgeliefert haben - brutale Stärke. Die Jungs hämmern das durch. Großen Respekt. Der Stein ist riesig, der fällt immer noch. Wir haben eine schwierige Saison hinter uns, aber haben nie aufgegeben."

Doch satt sind die DSV-Adler noch nicht. Weiter geht es für Wellinger und Co. schon am Sonntag (17.00 Uhr) im Mixed. Im gemischten Vierer mit zwei Frauen und zwei Männern pro Mannschaft hatte Deutschland zuletzt viermal in Folge Gold geholt. "Wenn alles zusammenpasst, können wir auch um Gold mitkämpfen", sagte Horngacher.