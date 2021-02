Skispringen: Vierkampf um die Medaillen - ohne Deutsche

Olympiasiegerin Carina Vogt abgeschlagen, Juliane Seyfarth und Anna Rupprecht nicht unter den besten Zehn, Katharina Althaus mit nur einem gelungenen Sprung als beste Deutsche auf Rang zehn - die Bilanz des DSV fällt nach der ersten Entscheidung im Skispringen bei der Nordischen Ski-M in Oberstdorf ernüchternd aus.

Drama um Kramer

Die Goldmedaille sicherte sich in einem hochspannenden Medaillen-Vierkampf die Slowenin Ema Klinec, die nach dem ersten Durchgang noch auf Rang zwei gelegen hatte. Silber ging an Titelverteidigerin Maren Lundby aus Norwegen, Bronze holte die im Weltcup zuletzt wieder dominierende Japanerin Sara Takanashi. Ein kleines Drama erlebte die nach dem ersten Durchgang führende Österreicherin Sara Marita Kramer. Ihr zweiter Sprung war gut, aber nicht gut genug, so dass sioe auf Rang vier abrutschte - 0,2 Punkte hinter dem Bronzerang.