Karl Geiger, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler konnten beim Sieg des norwegischen Quartetts vor Japan und Österreich nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Der Wettkampf wurde nach dem ersten Durchgang abgebrochen, in dem vier Sportler pro Team je einmal gesprungen waren.

Leyhe stürzt

13 Tage nach dem deutschen Team-Triumph bei den Weltmeisterschaften im österreichischen Seefeld bestimmten in Norwegen wechselnde und starke Winde die erste Station der Raw-Air-Tour. Leyhe stürzte nach einem Sprung auf 132 Meter nach der Landung, stand aber direkt auf und konnte auf beiden Beinen die Schanze verlassen.

Schuster: "Das ist bitter"

"Das ist echt bitter", sagte Bundestrainer Werner Schuster in der ARD, nachdem die Jury die Konkurrenz wegen unberechenbarer Winde nach dem ersten Durchgang abgebrochen hatte. Die deutschen Teamweltmeister hatten nach dem üblen Crash von Leyhe, der bei der Landung mit dem Gesicht im Schnee landete, keine Chance mehr. "Stephan hätte im zweiten Durchgang nicht mehr springen können, er hat etwas am Sprunggelenk", sagte Schuster: "Ich hoffe, dass wir ihn nicht verlieren, das wäre bitter." Leyhes Start im Einzel am Sonntag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) ist zumindest offen. "Stephan hat wohl noch Glück gehabt", meinte Weltmeister Eisenbichler: "Der Abbruch war aber die richtige Entscheidung."

60 000 Euro Preisgeld

An zehn aufeinanderfolgenden Tagen springen die Sportler auf vier Schanzen in Norwegen nicht nur um normale Weltcuppunkte. Jeder Sprung fließt auch in die eigene Raw-Air-Gesamtwertung ein. Der Sieger der Wettkampfserie erhält 60 000 Euro Preisgeld.