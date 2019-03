Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hatte bei der zweiten Station der Raw-Air-Tour in Lillehammer bereits im ersten Durchgang viel Boden verloren und damit einen erneuten Rückschlag im Kampf um einen vorderen Platz in der Gesamtwertung erlitten. Nach einem Sprung auf 122,0 Meter ging der 27-Jährige nur als 22. ins Finale. Dort konnte er sich mit einem Sprung von 129 Metern noch auf Rang 15 verbessern, verlor damit aber seinen vierten Platz in der Raw-Air-Wertung. "Außer Spesen nichts gewesen. Es war erbärmlich, wie wir hier gesprungen sind. Nur das Lebenszeichen von Andi Wellinger war erfreulich", sagte Bundestrainer Werner Schuster in der ARD.

Besser als Eisenbichler war nur Olympiasieger Andreas Wellinger (127,5 und 132 Meter), der als bester DSV-Skiadler auf Rang 14 landete. Auch Karl Geiger (20.) und Stephan Leyhe (23.) flogen hinterher. Nicht ins Finale der besten 30 schaffte es Pius Paschke (Kiefersfelden) auf Platz 45. Der Sieg ging an den Österreicher Stefan Kraft (139 und 141 Meter) vor Robert Johansson (Norwegen) und Ryoyu Kobayashi aus Japan.

Johansson führt Raw-Air-Tour an

Im Kampf um den mit 60 000 Euro dotierten Gesamtsieg in der Raw-Air-Gesamtwertung sind eigentlich nur noch diese drei Springer im Rennen: Im Gesamtranking der zehntägigen Tournee führt Johansson mit 12,9 Punkten noch knapp vor Kraft, Dritter ist Kobayashi, Eisenbichler fiel auf Platz sieben zurück. Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf) kam auf Platz 20. Der noch angeschlagene Stephan Leyhe (Willingen), der am Samstag in Oslo schwer gestürzt war und auf das Einzelspringen in Norwegens Hauptstadt verzichtet hatte, lag nach dem ersten Durchgang als bester Deutscher noch auf Platz 13, fiel dann aber auf Rang 23 zurück.

Schon am Mittwoch geht es in Trondheim (17.30 Uhr) mit der Qualifikation weiter.