Skispringen: Nachwuchstalente aus ganz Bayern in der Luft

Mit selbstbewussten Schritten läuft die 11-jährige Mara aus Forchheim in ihrem silbernen Anzug, dem Helm auf dem Kopf und den langen Ski über der Schulter, auf einer der Sprungschanzen in der Ochsenkopf-Arena. Sie liebt das Gefühl, zu fliegen, sagt sie. Am Wochenende will sie zeigen, wie gut sie das kann. Denn da ist Wettkampf. Rund 100 Schüler und Schülerinnen aus dem Freistaat kommen ins Fichtelgebirge zum Bayerischen Schülercup. Schon seit Jahrzehnten wird in Bischofsgrün auch im Sommer Ski gesprungen.

Skisprung "cooler als Fußball"

Nach jedem Sprung bekommt Mara von ihrem Trainer Tipps und kleine Verbesserungsvorschläge für den nächsten Versuch. Schon seit sie sechs Jahre alt ist, übt sie die Sportart beim Skiclub Bischofsgrün aus, die bei ihren Freundinnen gut ankommt. "Die finden das cool. Die Jungs finden es allerdings nicht so gut, die wollen lieber mit ihrer Sportart Fußball angeben", lacht die junge Sportlerin.

Der Traum von der Titelverteidigung

Während Mara auf der zweithöchsten Schanze trainiert, steht die 12 Jahre alte Leila schon auf der großen Schanze. Der höchste Punkt liegt hier bei 70 Meter. Mit acht Jahren hat sie mit dem Skispringen angefangen und schon einige Wettkämpfe gemeistert. Den letzten Schülercup hat sie gewonnen und würde ihren Titel gerne verteidigen. "Mal sehen, ob es klappt, vorne dabei zu sein, ist schon schön, aber auch überhaupt dabei zu sein, ist schön", sagt sie bescheiden. Jeden ihrer Sprünge filmt ihr Trainer Philipp Roderer, damit er später genau analysiert werden kann.

Zwei Tage Wettkampf in Bischofsgrün und Neubau

Zwei Tage dauert der Bayerische Schülercup im Skispringen und in der Nordischen Kombination. Rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Freistaat kommen – mit Familien. Solche Veranstaltungen ausrichten zu können, sei für den Verein unglaublich wichtig, sagt der 2. Vorsitzende, Uli Gandorfer. "Wir sind zu 100 Prozent ein gemeinnütziger Verein. Wir leben von Spenden und Besuchern. Die brauchen wir, um den Kindern hier die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln", so Gandorfer.

Gute Chancen für Podestplätze

Die Wettbewerbe im Skispringen beginnen am Samstag um 17 Uhr. Am Sonntag gehen dann die Nordischen Kombinierer in Neubau auf die Strecke.

Vom Skiclub Bischofsgrün machen insgesamt 14 Vereinsmitglieder mit. Vor allem im Bereich der Mädchen sei man sehr gut aufgestellt, so Trainer Philipp Roderer. "Da sind wir in der Gesamtwertung drei oder viermal auf Podestplätzen vertreten – daher gehen wir relativ positiv in die ganze Geschichte rein."

Der Eintritt zu den Wettkämpfen ist frei. Und wer selbst einmal einen Sprung wagen will: Am 1. Oktober ist Schnuppertraining in Bischofsgrün.