Skispringen: Maximiliane Schatter - die gute Seele des DSV-Teams

Sie kennen Maximiliane Schatter nicht? Doch bestimmt, denn immer wenn die deutsche Skispringer gelandet sind, nimmt sie ihre Skier entgegen und ist kurz im Fernsehen zu sehen.

Schatter ist ganz nah an den den deutschen Skispringern dran. Als Physiotherapeutin kümmert sie sich um Verspannungen, Fitness und mehr von Karl Geiger und Co. Und die schätzen Schatter: "Sie ist auf jeden Fall die gute Seele des Teams. Sie ist mit vollem Herzblut dabei und egal, was man braucht, sie setzt sich immer voll für einen ein", sagt Geiger.

2009 machte sie ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin, im dritten Lehrjahr folgte ein Praktikum beim Deutschen Skiverband. Seitdem dreht sich bei der Therapeutin vom "Medical Park Chiemsee" alles um Skispringen.

Schatter - allein unter Männern

Seit 14 Jahren ist Schatter mit den DSV-Adlern unterwegs, quasi allein unter Männern. Darauf angesprochen muss die Physiotherapeutin schmunzeln: "Grundsätzlich habe ich nichts gegen Männer - sie sind auch nur Menschen. Aber wir können uns sehr, sehr gut ergänzen."

Zwischen ihr und den Sportlern herrscht volles Vertrauen, wie Geiger betont: "Wenn einem was weh tut, denkt sie stundenlang darüber nach, wie man das noch irgendwie hinkriegen könnte - sie ist schon eine Gute."

Und Teamkollege Andreas Wellinger ergänzt: "Sie hilft uns, wo es geht, und erfüllt uns jeden Wunsch. Aber nicht nur was das Physiotherapeutische anbelangt: Sie steht nach unserem Sprung unten und bekommt als Erste die Emotionen ab - im Positiven wie im Negativen."

"Uns verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, das ist das Skispringen. Für mich ist es ist ein Privileg, da arbeiten zu dürfen. Und dass ich einfach das machen kann, wofür mein Herz schlägt." Maximiliane Schatter