Skispringen: Kreuzbandriss bei David Siegel

Siegel war am Samstag in Zakopane nach einem Sprung auf 142,5 Meter schwer gestürzt und hatte sich dabei "eine komplexe Knieverletzung zugezogen", unter anderem sei dabei das vordere rechte Kreuzband gerissen, wie DSV-Arzt Peter Brucker nach der Untersuchung in München erklärte. Das deutsche Quartett um Siegel hatte den Team-Wettbewerb trotz des Sturzes gewonnen.

WM ohne David Siegel

"David muss die WM-Saison aufgrund der Verletzungen leider beenden", erklärte Skisprung-Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller. Er verpasst damit nicht nur die WM in Seefeld in Tirol (19. Februar bis 3. März), sondern auch die anstehenden Heim-Weltcups in Oberstdorf und Willingen. In den kommenden Tagen soll der 22 Jahre alte Baiersbronner in München am Knie operiert werden.