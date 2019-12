Skispringen: Geiger wird Sechster, Eisenbichler außer Form

Nach Platz zwei beim ersten Springen untermauerte Geiger mit Rang sechs bei seinem zweiten Einsatz in Nischni Tagil seine gute Form. Das gute Mannschaftsergebnis ergänzten Constantin Schmid auf Platz sieben und Pius Paschke auf Rang elf. Stephan Leyhe wurde 22., Moritz Baer 27. und Richard Freitag kam auf Platz 30. Hinter dem Sieger Kraft aus Österreich sprangen der Schweizer Kilian Peier und Ryoyu Kobayashi aus Japan auf das Podium.

Dreifacher Weltmeister Eisenbichler im sportlichen Tief

Eisenbichler schied einen Tag nach seinem 31. Platz auch am Sonntag im russischen Nischni Tagil als 36. aus und steckt damit weiter in einem sportlichen Tief. Der 28 Jahre alte Siegsdorfer, der im Februar in Seefeld noch drei WM-Titel gewonnen hatte, ist damit in drei von vier Einzel-Wettbewerben im ersten Durchgang gescheitert. Viel Zeit bleibt ihm bis zum Beginn der Vierschanzentournee am 29. Dezember nicht mehr, um wieder in Form zu kommen.