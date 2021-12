Skispringen: Geiger verfehlt das Podest bei Hoerl-Sieg knapp

Skisprung-Weltmeister Karl Geiger hat einen weiteren Podestplatz beim Weltcup im polnischen Wisla zwar verpasst, sein Gelbes Trikot als Gesamtführender aber verteidigt. Nach Sprüngen auf 117 und 123 Meter landete der 28 Jahre alte Oberstdorfer am Sonntag auf Rang vier. Geiger musste sich dem Österreicher Jan Hörl, Marius Lindvik aus Norwegen und Stefan Kraft aus Österreich geschlagen geben.

Die Ergebnisse des Skisprung-Weltcups in Wisla in der Übersicht "Das ist absolut ein gutes Ergebnis, ich bin sehr zufrieden", sagte Geiger: "Es war wieder kein einfacher Wettkampf. Wir sind gut drauf und werden in Klingenthal wieder angreifen."

Auch Eisenbichler und Paschke in der Weltspitze

Markus Eisenbichler (120,5 und 119,5 Meter) als Fünfter und Pius Paschke (119 und 120,5 Meter) auf dem siebten Rang komplettierten das gute deutsche Mannschaftsergebnis. Es war der erste Wettbewerb des Winters ohne deutschen Springer auf dem Podest.

Andreas Wellinger verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Mit 110 Metern schied er als 37. aus.

Am Samstag hatten die deutschen Skispringer angeführt von Geiger und Eisenbichler Platz zwei im Teamwettbewerb belegt. Nach einem schwachen ersten Durchgang fehlten weniger als 20 Zentimeter auf die siegreichen Österreicher. Am nächsten Wochenende steht für das deutsche Team das Heimspiel in Klingenthal auf dem Programm.