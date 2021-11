Skispringen: Geiger und Co. zum Auftakt in Nischni Tagil

Zum Weltcup-Auftakt geht es für das Sextett ins russische Nischni Tagil, wo auch jetzt schon winterliche Verhältnisse zu erwarten sind. Die traditionell gut präparierte Schanze sei gerade für die ersten Sprünge auf Schnee ein wichtiger Aspekt, erklärt Bundestrainer Stefan Horngacher vor dem ersten internationalen Leistungsvergleich.

"Für die ersten Weltcups gilt es nun, den Rhythmus rasch aufzunehmen, um die Trainingsleistungen in den Wettkämpfen umsetzen zu können", ergänzte Horngacher.

Geiger sieht sich auf gutem Niveau

Top-Flieger Markus Eisenbichler möchte es genießen und "ohne große Erwartungen in den Weltcup starten. Nach den ersten Wettkämpfen weiß man mehr, und daher lasse ich mich mal überraschen." Seine kleinen körperlichen Probleme aus dem letzten Winter habe er über den Sommer gut auskurieren können. "Ich bin fit und gesund."

Die "große" Vorfreude auf die ersten Sprünge auf Schnee teilt er mit seinem Zimmerkollegen Karl Geiger, der im Vorjahr in Nizhny Tagi noch ausgesetzt hatte: "Aktuell kommen meine Sprünge auf gutem Niveau - ich bin gespannt, was sie wert sind", so der 28-Jährige Oberstdorfer.

"Jetzt werden wir mal sehen, wo wir im internationalen Vergleich stehen, und dann heißt's weiterarbeiten, damit der Laden läuft." Constantin Schmid

Wellinger will wieder Weltcuppunkte aufs Konto

Das Vertrauen für einen Start im Weltcup hat auch Andreas Wellinger von Trainer Horngacher bekommen. "Ich werde jetzt versuchen, über die Wettkämpfe Stabilität aufzubauen und dabei Weltcuppunkte zu sammeln. Denn im letzten Winter waren da leider keine auf dem Konto, was ich natürlich verbessern will."

Teamkollege Pius Paschke will bei der ersten Herausforderung "die Sprünge zeigen, die ich auch im Training drauf habe." Und schwärmt von der Schanze: "Das Profil der Schanze ist modern und cool. Einzig der Wind wechselt dort recht häufig, aber das kennen wir ja auch von anderen Schanzen, und darauf muss man sich einstellen."

Der große Fokus liegt für die deutschen Skiadler allerdings auf den Saisonhöhepunkten. Denn bei der Vierschanzentournee, den Olympischen Spielen und der Skiflug-WM sollen die Skispringer in Top-Form sein.