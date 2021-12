Skispringen: Geiger fliegt in Engelsberg erneut aufs Podest

"Die Mannschaft hat sich toll gesteigert", lobte Bundestrainer Stefan Horngacher die Mannschaft nach dem Weltcup-Wochenende im Schweizer Engelberg. Eine herausragende Rolle spielte dabei Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger. Der 28-Jährige hatte bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee die Chance auf den zweiten Sieg binnen 24 Stunden.

Auf der Gross-Titlis-Schanze lag der Oberstdorfer nach einem Sprung auf 135,0 m auf Platz drei. Im Finale konnte er die Nerven bewahren und mit 131,5 Metern noch Platz zwei feiern. Den Sieg holte sich aber Ryoyu Kobayashi (132,5/136,5) souverän. Als Dritter aufs Podest schaffte es der Norweger Marius Lindvik ((133/138,5). Der zuvor überraschend führende Lokalmatador Kilian Peier, der mit 136,5 m im ersten Durchgang die Bestweite stand, fiel auf Rang vier zurück.

Paschke fliegt auf Platz neun

Pius Paschke (Kiefersfelden) blieb zweitbester Deutscher. Mit Flügen von 133 und 134 Metern war es für ihn der Top-Ten-Platz drin. Constantin Schmid (Oberaudorf) wurde starker Elfter. Der Oberaudorfer Constantin Schmid (130/135) wurde starker Elfter. Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) erreichte als 24. immerhin den zweiten Durchgang, am Samstag war er als 43. ausgeschieden. Am Ende reichte es noch auf Platz 18. für den 26-Jährigen. Er ist optimistisch, "dass noch viel möglich ist in diesem Winter." Stephan Leyhe (Willingen) war als Zwölfter (129) ins Finale eingezogen. Von den 121 Meter zum Abschluss war er dagegen enttäuscht. "Der war ein bisschen danebengehauen", so Leyhe. Als 25. sammelte er immerhin gute Weltcup-Punkte.

Eisenbichler erlebt ein enttäuschendes Wochenende

Markus Eisenbichler verpasste beim zweiten Springen das Finale der Besten 30. Nach Platz 27 am Vortag und starkem Qualifikationssprung am Sonntag kam der sechsmalige Weltmeister auf der von ihm ungeliebten Schanze wieder überhaupt nicht zurecht und schied mit 116,0 m auf Platz 35 aus. "Ich bin gerade wirklich enttäuscht. Ich bin ratlos", sagte der 30-jährige Weltmeister von Seefeld. "Ich muss jetzt erstmal mit den Trainern reden und auch einfach mal ein bisschen meine Ruhe haben ein paar Stunden."