Skispringen: Deutsche verpassen historische Medaille

Richard Freitag sprang als bester DSV-Adler bei wechselnden Winden und Schneefall auf Rang fünf. Dahinter wurde Stephan Leyhe Sechster und Doppel-Weltmeister Eisenbichler Siebter. Der Oberstdorfer Karl Geiger landete auf Rang 18. Den Sieg auf der Normalschanze sicherte sich in einem verrückten Wettkampf der Pole Dawid Kubacki vor seinem Landsmann Kamil Stoch und dem Österreicher Stefan Kraft.

Pech nach drei deutschen Medaillen

Erstmals seit 2013 landete in einem WM-Einzel damit kein deutscher Springer auf dem Podest. Von der Großschanze in Innsbruck hatte Markus Eisenbichler die Goldmedaille gewonnen, Karl Geiger hatte Silber geholt. Im Teamwettbewerb war die Mannschaft von Bundestrainer Werner Schuster am vergangenen Sonntag ebenfalls nicht zu schlagen gewesen. Dreifaches Gold für Deutschland wäre ein historischer Triumph gewesen.

Wind macht Springen zur Lotterie

Auch diesmal sah es zunächst nach einer Medaille aus: Der 26-jährige Geiger war zur Halbzeit mit einem ersten Sprung auf 100 Metern Zweiter, hinter dem japanischen Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi. Der Wind machte das Springen dann aber zur Lotterie. Sieger Kubacki ging als 27. in Durchgang zwei und landete ganz vorne. Die Deutschen hatten diesmal kein Glück.