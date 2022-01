Skispringen: Geiger fliegt in Zakopane zurück in die Spitze

Karl Geiger (134 m) zeigte am Sonntag zum Abschluss des Weltcups in Zakopane, dass er auch bei nicht optimalen Sprüngen weit fliegen kann. Nach 134,5 Metern und Platz vier im ersten Durchgang, zog er den finalen Satz auf 135,5 Meter hinunter. Und ließ damit auch Dauerkonkurrent Ryoyu Kobayashi (136/132), der zur Halbzeit noch geführt hatte hinter sich. Der Japaner rutschte sogar als Vierter hinter Anze Lanisek (134,5/135,5) noch vom Podest. Der Sieg ging an den Norweger Marius Lindvik (135/139.5), der aus der Schanze am meisten herausholen konnte.

"Karl hat sich super erholt," sagte Bundestrainer Stefan Horngacher mit Blick auf die leeren Akkus seiner Ski-Adler nach den Wettkämpfen in Bischofshofen im ZDF-Interview. "Heute hat er zwei sehr gute Sprünge gezeigt. Der zweite Platz tut im sicher sehr gut." Auch die Mannschaft profitiere vom Podestplatz.

Eisenbichler rückt auf Platz zehn vor

Markus Eisenbichler, nach dem ersten Springen mit 129 Metern noch 16., konnte im zweiten Durchgang mehr Energie in den Sprung bringen und flog trotz Rückenwind auf 130 Meter. Abzüge gab es jedoch für den verwackelten Telemark. In der Tabelle rückte er dadurch in die Top Ten vor.

Severin Freund, vor dem Finale mit 129,5 Meter noch 14., kam nur noch auf 121 Meter und büßte sechs Plätze ein. Am Ende sammelte er Weltcup-Punkte für Platz 20 ein.