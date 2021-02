Skispringen: Geiger bei WM-Generalprobe auf dem Podest

Der zunächst als Sieger gefeierte Norweger Halvor Egner Granerud wurde ebenso wie Weltmeister Markus Eisenbichler, am Donnerstag noch Gewinner des Prologs, wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert. Granerud muss damit auch weiter auf die Krönung im Gesamtweltcup warten, die mit seinem zwölften Saisonsieg perfekt gewesen wäre.

Für Geiger war der dritte Platz" Balsam für die Seele, das tut mir unglaublich gut." Der Oberstdorfer hatte zuletzt sechsmal in Folge einen Top-Ten-Platz verpasst. In Abwesenheit der Topstars aus Österreich und Slowenien glänzte auch Kamil Stoch (Polen) als Zweiter des einzigen Saisonspringens von einer kleinen Schanze.

Schmid empfiehlt sich für WM

Vorjahressieger Geiger, der zuletzt sechsmal in Folge die Top Ten verpasst hatte, flog auf 94,5 und 96,5 m. Zweitbester DSV-Adler war somit Pius Paschke (Kiefersfelden) auf Rang sieben.

Constantin Schmid (Oberaudorf) empfahl sich als Zwölfter für ein sechstes deutsches WM-Ticket, über das Bundestrainer Stefan Horngacher noch entscheiden muss. Severin Freund (Rastbüchl) landete auf Rang 14, Martin Hamann (Aue) verpasste als 34. dagegen den zweiten Durchgang.

Das Springen war der letzte Einzelwettkampf vor den Titelkämpfen in Oberstdorf, die kommenden Dienstag beginnen und bis 7. März dauern. Am Samstag steht in Rasnov noch ein Mixedwettbewerb gemeinsam mit den Frauen auf dem Programm.