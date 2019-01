Skispringen für Anfänger in Bischofsgrün – Adrenalin pur

Skispringen hat eine lange Tradition in Bischofsgrün. Die erste Schanze mit Holzanlauf lockte bereits im Jahr 1933 viele Skispringer ins Fichtelgebirge. Heute besteht die Ochsenkopf-Schanzenarena aus drei Schanzen. Die kürzeste ist die Einstiegs-Schanze für Anfänger. Trainiert werden die Nachwuchs-Flieger von Tobias Munder, Michael Baumgärtel und Jeanine Drechsel. Etwa 20 sind es im Winter 2018/2019, die sich jeden Freitag und Samstag an den Schanzen treffen. Das geht schon bei Kindern im Grundschulalter los, was die Trainer begrüßen. "Früh anfangen, so mit vier oder fünf Jahren ist gut", sagt Michael Baumgärtel.

Aufwärmen und dann ab auf die Schanze

Das Training besteht aus Aufwärmen am Boden mit Sprints, Sprüngen und Dehnübungen. Dann schlüpfen die Springer in hautenge Anzüge und deutlich längere Ski als alpine Skifahrer und kraxeln zum sogenannten Balken. Er hängt quer über der Anfahrt. Von hier führen Schienen zum Schanzentisch, dem letzten Stück der Schanze bis zum abrupten Ende.

Völlig angstfrei fahren auch die achtjährigen Mädchen Leila und Mila hinunter. Springen ab, fliegen einige Meter und landen sicher im Telemark-Stil. Beim Auslauf haben sie richtig Tempo drauf. Das Bremsen gestaltet sich schwierig, denn die Sprungski haben keine Stahlkanten. Doch das Bremsen lernen sie jedes Mal im Training besser.

Sprungkraft ist gefragt

Die richtige Sprungtechnik übt der Nachwuchs an der kleinen Schanze (HS 19). Bald dürfen die jungen Springer dann auf die nächstgrößere Schanze, um ihre Technik zu verfeinern. Bei dieser Schanze liegt der Sprungrekord schon bei 33 Metern. Um so weit fliegen zu können, braucht es einige Monate und Jahre Training. Vor allem Sprungkraft ist gefragt. "Die Technik lernen sie mit jedem Sprung besser", sagt Jeanine Drechsel.

"Adrenalin pur"

Skispringen ist ein besonderer Sport, denn er enthält diesen besonderen Moment des Fliegens. Er macht offenbar geradezu süchtig. Der 16-jährige Felix beschreibt ihn als "Adrenalin pur". Jeanine Drechsel vergisst dabei "einfach alles." Die längste Schanze in Bischofsgrün erlaubt Sprünge bis zu 73 Metern. Obwohl die Skispringer dabei nur wenige Sekunden in der Luft sind, genießen sie den Flug und trainieren hart, um ihre Technik immer weiter zu verbessern.

Springen auch im Sommer möglich

Im Sommer benutzen die Skispringer die Schanzen auch. Sie fahren dann statt auf Schnee auf Edelstahlschienen bis zum Schanzentisch. Gelandet wird auf Matten. Das klappt oft sogar besser als im Winter, da die Skispringer im Winter sehr stark von den Wetterverhältnissen abhängig sind. In der letzten Wintersaison hat das Springen in Bischofsgrün zum Beispiel überhaupt nicht geklappt. Aber Trainieren geht bei Skispringern auch am Boden – mit vielen Übungen hauptsächlich für die Sprungkraft der Beine. Dazu gehören Sprints, Tief- oder Hindernissprünge. Oder mit Absprungübungen, bei denen Trainer Michael Baumgärtel die leichtesten der Nachwuchsspringer in die Luft hebt.

Wer sich für Skispringen interessiert, braucht nicht viele Voraussetzungen. Der Bischofsgrüner Nachwuchstrainer erwartet: "Skifahren können, Lust und Wille. Mehr ist es nicht. Spaß macht es sowieso."

Mehr Informationen zum Anfängerspringen in Bischofsgrün gibt es hier: www.skiclub-bischofsgruen.de.