Skispringen: Eisenbichler Zweiter in Engelberg

Eisenbichler glücklich: "Auf der letzten Rille"

"Ich war nach dem ersten Sprung a bissl stinksauer, den hab ich so rausgenudelt", sagte Eisenbichler in der Sportschau im Ersten. Im zweiten Durchgang habe er dann aber seinen Sprung durchgezogen und nicht mehr besonders auf die Gegebenheiten der Schanze in Engelberg geachtet: "Der Sprung war auf der letzten Rille. Saugeil!"

Für die Vierschanzentournee hat sich Eisenbichler vorgenommen, "gut Ski zu springen. Die Schanzen dort kommen mir entgegen." Gerade in Oberstdorf springt Eisenbichler gern. "Da werde ich attackieren." Zuerst geht's aber über die Feiertage nach Hause: "Erstmal möchte ich jetzt heimkommen, ein bisschen Weihnachten feiern mit der Family und der Freundin."