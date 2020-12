Skispringen: Eisenbichler kann im Wettkampf "noch drauflegen"

"Wir haben so begonnen, wie wir letztes Jahr aufgehört haben", sagt Horngacher. Gut sei, dass man mit Markus Eisenbichler einen Mann ganz vorne mit dabei habe. Und deshalb hinten in Ruhe arbeiten könne. "Was die Ergebnisse Wert sind, wird man im Verlauf der Saison sehen." Den Oberbayern zeichne derzeit seine Ruhe aus. Im Training zeige Eisenbichler jetzt eher lockere Sprünge, dafür könne er im Wettkampf im Gegensatz zum Vorjahr "noch drauflegen".

Eisenbichler ist mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in die Saison gestartet und aktuell der Vorzeigeflieger im Team. Die guten Ergebnisse bereits zum Saison-Auftakt haben allerdings auch den Siegsdorfer überrascht. "Ich bin extrem dankbar, dass ich zur Zeit in der Form bin." Das es so gut läuft, sieht der 29-Jährige auch in der "guten Arbeit im Sommer“. Im Gegensatz zu seinem Pefektionismus in der Vorbereitung zur letzten Saison, wo er sich selbst sehr unter Druck gesetzt habe, sei in diesem Sommer "eine gewisse Lockerheit eingekehrt."

"Der stärkste Konkurrent bin ich meistens ich selbst." Markus Eisenbichler

Beim Weltcup der Männer im russischen Nischni Tagil soll es am Wochenende in der Erfolgsspur weitergehen. Mit seinen Sprüngen will Eisenbichler, wenn schon keine Zuschauer Vorort sein können, coronabedingt am Fernseher begeistern.

"Überhaupt Wettkämpfe zu haben ist schon sehr schön." Markus Eisenbichler