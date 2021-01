vor etwa einer Stunde

Skispringen: Eisenbichler in Titisee zweimal Vierter

Skispringer Markus Eisenbichler ist beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt erneut knapp am Siegerpodest vorbeigeschrammt. Der 29 Jahre alte Bayer belegte wie schon am Samstag den vierten Rang.