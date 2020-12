Skispringen: Eisenbichler am Tag nach dem Schreck auf Platz vier

Hochspannend war der Wettbewerb am Sonntag für Eisenbichler nach seinem Sprung im Finale tags zuvor, den er wegen der widrigen Bedingungen bereits nach 80 Metern abbrechen musste, um nicht zu Sturz zu kommen. "Ich hatte wirklich nach dem Samstag gehadert. Es ist nicht so einfach, wenn man so etwas in den Knochen hatte", sagte der 29-Jährige. Im ersten Durchgang erreichte er am Sonntag aber bereits wieder sichere 127 Meter. Im Finale steigerte er sich auf 129,5 Meter. Für das Podium reichte das diesmal nicht. Aber die Nervenstärke wurde mit Platz vier belohnt. Diesmal dominierten das Springen die Norweger. Mit Halvor Egner Granerud, Robert Johansson und Marius Lindvik schafften die Skandinavier einen Dreifachsieg. Zu dem gratulierte der Oberbayer und strahlte bereits wieder Zuversicht für die bevorstehende Skiflug-WM aus: "Die Norweger haben den Dreifachsieg verdient, aber ich fahre mit gutem Gefühl nach Planica. Da hoffe ich auf geile Flüge und will angreifen, das erwarte ich auch von mir."