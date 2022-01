Skispringen: DSV-Team holt Rang zwei in Zakopane

Die DSV-Adler haben sich beim Teamspringen in Zakopane den zweiten Platz gesichert. Angeführt von Karl Geiger und Markus Eisenbichler konnte sich Deutschland (1034,70) knapp gegen Japan (1034,10) durchsetzen. Den Sieg holte sich Slowenien (1101,70) mit einer starken Teamleistung.

Geiger und Eisenbichler glänzen

Das Duell am Ende hieß wieder einmal Karl Geiger gegen Ryoyu Kobayashi. Vor dem finalen Sprung beim Teamspringen in Zakopane lag Japan noch deutlich vor Deutschland. Es lag also an den aktuell besten Skispringern die Plätze zwei und drei auszumachen. Diesmal gewann Geiger das Duell. Die 137 Meter (Geiger) gegen 135,5 Meter (Kobayashi). Am Ende lagen nur 0,6 Punkte zwischen den beiden Nationen. Slowenien hatte da schon als Sieger so gut wie festgestanden. 67 Punkte nahmen sie dem DSV-Team ab.

Eisenbichler glänzte im zweiten Durchgang, als ihm ein 141,5-Meter-Flug gelang. Am vergangenen Wochenende lagen Deutschlands Springer sowohl im Einzel als auch im Team deutlich zurück. Vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) stehen noch zwei Heimspiele in Titisee-Neustadt und Willingen an. Am Sonntag (16.00 Uhr) wartet zunächst ein Einzel in Zakopane, das auch für die Olympia-Nominierung wichtig wird.