Skispringen bei 23 Grad: Sommer-Saison Bischofsgrün startet

Der Skiclub Bischofsgrün eröffnet heute die Sommersaison im Skispringen. Start ist um 14 Uhr in der Schanzenarena am Ochsenkopf, teilte der Skiclub mit. Bei dem Skispringen sind mehr als 40 Teilnehmer gemeldet – aus dem Allgäu, dem Harz, Thüringen, Sachsen und Nordbayern. Die Zuschauer haben freien Eintritt.

20.000 Zuschauer beim ersten Sommer-Skispringen in Bischofsgrün

Die Wettkämpfe werden auf drei Schanzen ausgetragen, deren Bahnen 17, 34 und 71 Meter lang sind. Das Sommer-Skispringen gibt es seit 65 Jahren. 1957 fand das erste Springen auf Kunststoffmatten am Ochsenkopf statt. 20.000 Zuschauer verfolgten das erste Sommer-Skispringen in Bischofsgrün. Bereits ein Jahr früher startete ein Sommer-Skispringen im benachbarten Oberhof in Thüringen in der damaligen DDR.

Seit 15 Jahren nehmen auch Frauen am Sommer-Skispringen in Bischofsgrün teil. 2007 wurde mit dem Skispringen der Frauen die 71 Meter lange Mattenschanze in Betrieb genommen. 2009 wurde die 17-Meter-Schanze für Anfänger eröffnet. Die 34-Meter-Schanze für Schüler gibt es seit 2015.