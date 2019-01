Skispringen: Althaus-Serie gerissen

Iraschko-Stolz landete mit Sprüngen auf 127 und 121,5 Meter nur 0,5 Punkte vor der Deutschen Juliane Seyfarth, die ihren zweiten Weltcup-Sieg damit umgerechnet um weniger als 30 Zentimeter verpasste. Dritte wurde die letztjährige Gesamtweltcup-Siegerin Maren Lundby aus Norwegen.

Starkes deutsches Mannschaftsergebnis

Neben Gelb-Trägerin Althaus und Seyfarth schafften es auch Ramona Straub als Siebte und die zweimalige Weltmeisterin Carina Vogt auf Rang acht unter die besten Zehn und bescherten dem DSV-Team damit gut fünf Wochen vor dem WM-Start in Seefeld in Tirol ein gutes Mannschaftsergebnis. Althaus bleibt nach ihren starken Resultaten in Lillehammer und Premanon deutlich an der Spitze des Gesamtweltcups.