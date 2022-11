Skispringen: Alle Deutschen für Weltcupauftakt qualifiziert

Alle Deutschen haben die Qualifikation überstanden und dürfen morgen beim Einzel an den Start gehen. Das war die beste Nachricht an diesem Abend in Wisla. Philipp Raimund am Ende überraschend bester Deutscher wurde. Der 22-jährige, der für den SC Oberstdorf startet, landete auf Rang vier mit einem Sprung auf 129 Meter und damit als einziger Deutscher in den Top-Rängen.

Deutsche Springer mit Problemen

Pius Paschke (24.), Constantin Schmid (26.), Markus Eisenbichler (37.) und Andreas Wellinger auf Rang 38 hatten mit diesen wenig zu tun. "Philipp ist genau das gesprungen, was er im Training gezeigt hat. Der Rest hatte noch etwas Probleme mit der Anlaufspur, die werden wir bis morgen beheben und sicher noch besser springen", kommentierte Bundestrainer Stephan Horngacher die Leistung der DSV-Adler nach dem Springen. Ex-Weltmeister David Kubacki aus Polen präsentierte sich in der Qualifikation in Top-Form und flog auf der Adam Malysz Schanze in Wisla auf 133 Meter.

Katharina Althaus überzeugt

Auch alle DSV-Springerinnen konnten sich bei der Premiere für die Frauen in Wisla für das Einzel morgen qualifizieren. Beste Deutsche war Katharina Althaus auf dem vielversprechenden sechsten Platz. Nach guten Sprüngen im Training wusste sie auch in der Qualifikation zu überzeugen. "In der Quali wars nicht ganz so optimal wie im Training, aber ich bin sehr zufrieden, wie ich reingekommen bin. So kann man weitermachen.", zeigte sich die Oberstdorferin zuversichtlich.

Die deutsche Meisterin von Hinterzarten Selina Freitag landete auf Rang 15. Wieder einmal nicht zu schlagen war die slowenische Weltmeisterin Ema Klimec. Die Frauen eröffnen den Wettkampftag am Samstag. Um 12:00 Uhr startet das Einzel der deutschen Skispringerinnen. Um 16:00 Uhr folgt dann das Einzel der Männer.