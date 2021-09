Skisport-Weltcups in Bayern wieder mit Zuschauern geplant

Viele Fans haben bereits darauf gewartet - ab der kommenden Saison ist es soweit: Sie können wieder vor Ort bei den Skisport-Weltcups in Bayern dabei sein. Durch die Corona-Pandemie war dies im vergangenen Winter nicht möglich. Ganz volle Zuschauertribünen wird es aber wohl nicht geben: Nach einem Gespräch mit dem Innenministerium plane man - unter Berücksichtigung der dynamischen Corona-Lage - derzeit zumindest mit einer Teilauslastung der Arenen.

Die Anzahl der zu vergebenden Tickets berechnet sich demnach wie folgt: Von der Maximalkapazität der Wettkampfstätte stehen 5.000 Karten als Grundkontingent zur Verfügung und von der dann noch verbleibenden Kapazität 50 Prozent - in einem Stadion mit 25.000 Plätzen also 15.000 Tickets.

Vergangene Saison alle Events ohne Zuschauer

In Bayern sind im bevorstehenden Winter unter anderem die Weltcups der Biathleten in Ruhpolding und der alpinen Skirennfahrer in Garmisch-Partenkirchen sowie die Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen geplant.

In der vergangenen Saison fanden die Events - wie etwa die Nordische Ski-WM in Oberstdorf - Pandemie-bedingt alle ohne Zuschauer statt. Zu den noch bis Sonntag andauernden Deutschen Biathlon-Meisterschaften im Hohenzollern Skistadion sind bis zu 1.000 Besucher pro Tag zugelassen.