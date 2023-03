Skisport in der Krise? Die Strategie der Hersteller

So oft es geht, ist Christian Schneidermeier in den Bergen. Geboren in der Bergwelt des Tegernsees kommt er hier auf andere Gedanken und lädt seine persönlichen Akkus auf. Doch gleichzeitig plagen ihn negative Gedanken: Die Natur verändert sich, das Klima ist in einer Krise. Eine große Mitschuld tragen für ihn die Bergtouristen, die er selbst in die Berge bringt.

Als Geschäftsführer eines Sportartikelherstellers wirbt er für den Bergsport. Jedoch ist sich Schneidermeier seiner Verantwortung bewusst. Mit seinen Produkten will er den Kunden und Kundinnen zeigen, dass alle etwas tun müssen, um die Bergwelt zu erhalten. "Wir versuchen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es Punkte gibt, die einfach zu beachten sind."

Verbundenheit zur Natur steigt

Zum Beispiel: Lawinengebiete meiden. Durch den Klimawandel steigt das Risiko von Lawinen. Das haben Wissenschaftler des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung herausgefunden. Lange Schönwetterperioden machen den Schnee brüchiger. Der Klimawandel hat Einfluss auf das Konsumverhalten der Skitouristen, merkt auch Felix Sattelberger, ebenfalls tätig bei einer Sportmarke: "Wir sehen definitiv einen Wandel in der Branche hin zur Verbundenheit mit der Natur."

Die Schneesaison in den Alpen hat sich in den letzten 50 Jahren im Durchschnitt um rund einen Monat verkürzt. Die Temperaturen steigen dort doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Das hält die Leute aber nicht davon ab, Ski zu fahren, sagt Reto Aeschbacher. Die Skibranche ist für ihn ein stabiler Markt. "Dessen sind wir uns bewusst, aber schon seit 30 Jahren. Das ist auch der Grund, warum wir verschiedene Produktgruppen haben."

Hersteller rechnen mit durchwachsener Saison

Dieser Trend zeigt sich bei vielen Sportartikel-Herstellern in dieser Saison: Breiter aufstellen und verschiedene Sportarten bedienen. Christian Schneidermeier versucht, Bergsport individueller anzugehen. "Wir wollen uns auch in den Sommer hinein entwickeln. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir auch noch in 20 Jahren unseren Umsatz mit Wintersport machen können."

Die Hersteller rechnen in diesem Winter mit einer durchwachsenen Saison. Denn auch die Skitouristen stecken in einer Zwickmühle. Alles wird teurer wegen der Energiekrise. Doch das Reisebedürfnis der Menschen sei ungebrochen.