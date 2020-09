Ski-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg beendet Karriere

Olympiasieg 2010 mit 20 Jahren

Viktoria Rebensburg feierte bereit mit 20 Jahren ihren Karrierhöhepunkt: Bei den Olympischen Winterspiele 2010 im kanadischen Vancouver gewann sie überraschend die Goldmedaille im Riesenslalom. Vier Jahre später gewann sie in Sotschi Bronze, ebenfalls im Riesenslalom. Bei Weltmeisterschaften gewann sie zwei Mal Silber in ihrer Lieblingsdisziplin.

Die einstige Riesenslalom-Spezialistin tastete sich in ihrer Karriere nach und nach auch an die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G heran. Erst im Februar feierte sie auf der "Kandahar" in Garmisch-Partenkirchen den ersten Abfahrtssieg im Weltcup in ihrer Karriere. Einen Tag darauf stürzte sie allerdings im Super-G und musste die Saison vorzeitig beenden.