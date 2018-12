Skirennläuferin Kira Weidle: Jung, frech und unbekümmert

Eine Portion Mut gehört dazu

Um sich auf den Speedstrecken durchzusetzen, gehört für die Abfahrtsspezialistin vom SC Starnberg auch "schon eine Portion Mut dazu.". Schließlich fahren wir "mit 130 Stundenkilometer den Berg runter." Dazu kommt noch ein gesunder Respekt vor dem Hang und das nötige Selbstbewusstsein: "Man muss überzeugt sein von der Sache, die man tut."

Ihr Plan war eigentlich nie, Abfahrerin zu werden. Denn am Anfang ihrer Speed-Karriere sei gleich die erste Abfahrt "in die Hose gegangen. Ich hab mir gleich mal die Schulter ausgekugelt." Das war nicht der Traumstart in die schnellen Rennen. Aber es habe sich einfach über die Jahre entwickelt und dabei sei sie vom Deutschen Skiverband (DSV) auch gut begleitet worden: "Da wächst man einfach so rein in die Materie." Allerdings: "Ohne harte Arbeit schafft es keine an die Spitze." Die 22-Jährige weiß: "Ich hab noch einen weiten Weg vor mir."

Rebensburg sieht auch Team auf gutem Weg

Teamkollegin Viktoria Rebenburg sieht mit dem guten Abschneiden von Weidle auch die DSV-Damen auf einem guten Weg: "Mir ist es schon wichtig, dass im Team auch was weitergeht", sagt Rebensburg. "Das auch die anderen Mädels schneller und schneller werden."

Für Skiass Felix Neureuther war Weidles Erfolg keine große Überraschung. Das Positive daran sei, dass damit auch der Druck von der Vicky jetzt etwas wegkommt: "Das jetzt eine Zweite da ist, die in den Speeddisziplinen vorne angreifen kann." Neureuther hatte auch schon gemeinsame Trainingseinheit mit seiner jungen Kollegin: "Coach Felix kann schon recht streng sein", lacht Weidle: "Es ist schon cool mit so einem erfahrenen Athleten zu trainieren."