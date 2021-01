Skirennläufer Stefan Luitz droht WM-Aus

Riesenslalomfahrer Stefan Luitz (SC Bolsterlang) fällt mit einer Oberschenkelverletzung länger aus. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, zog sich Luitz beim Training im österreichischen Hinterreit ein Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel zu.

"Bei einem Sturz ins Sicherheitsnetz bin ich mit dem linken Ski hängen geblieben. Dabei habe ich mich am linken Oberschenkel verletzt", wird der 28-Jährige in einer DSV-Mitteilung zitiert: "Das ist natürlich ein Rückschlag zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Aber ich bin zuversichtlich, schon bald wieder Rennen fahren zu können."

Training erst wieder kurz vor der WM möglich

DSV-Mannschaftsarzt Manuel Köhne geht nach einer MRT-in OCM München und geht von einer mehrwöchigen Rennpause aus. Eine Operation sei nicht nötig, "einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt, kann Stefan in etwa vier Wochen wieder mit dem Skitraining beginnen."

WM-Riesenslalom am 19. Februar realistisch?

Somit wird es knapp in Sachen Ski-WM für Stefan Luitz. Die Weltmeisterschaften beginnen am 8. Februar im italienischen Cortina d'Ampezzo. Behält Mannschaftsarzt Köhne recht, kann Luitz gerade mal wenige Tage vor dem WM-Start überhaupt wieder fahren.

Gut für Luitz: Die technischen Disziplinen sind in Cortina d'Ampezzo erst in der zweiten Woche auf dem Programm. Einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt bleibt also noch etwas Hoffnung, dass der Allgäuer bei der WM vielleicht in seiner Spezialdisziplin starten kann.