Skirennläufer Marcel Hirscher beendet Karriere

Marcel Hirscher gewann in seiner Karriere drei Olympia- und elf WM-Medaillen. In Pyeongchang 2018 feierte er Olympiasiege im Riesenslalom und in der Kombination. Bei Weltmeisterschaften gewann er insgesamt sieben Goldmedaillen zwischen 2013 und 2019. Daneben war Hirscher dreimaliger Juniorenweltmeister.

Zuletzt hatte Hirscher acht Mal in Folge den Ski-alpin-Gesamtweltcup gewonnen. Je sechs Mal gewann er den Disziplinenweltcup im Slalom und Riesenslalom. Mit 20 Kristallkugeln ist er alleiniger Rekordhalter bei den Herren vor Ski-Legende Ingemar Stenmark (18). Insgesamt feierte Hirscher 67 Weltcupsiege und ist damit Österreichs Rekordhalter.