vor etwa einer Stunde

Fokussiert und konsequent durch die Rehaphase

Am 30. November 2018 stürzte Thomas Dreßen bei der Abfahrt in Beaver Creek/USA - Kreuzbandriss, Saisonende. Dem Knie geht es laut dem 25-Jährigen nach der OP gut, das sehen auch die Mediziner im Medical Park in Bad Wiessee so.