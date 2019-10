Skirennfahrer Thomas Dreßen peilt sein Comeback an

Nach 216 Tagen war Dreßen zurück im Schnee

Im Juli konnte er nun zum ersten Mal wieder auf Schnee trainieren, 216 Tage nach dem Kreuzbandriss. "Das Knie und die Muskulatur sind bereit fürs Skifahren", freut sich Dreßen nach den Schwüngen auf dem Rettenbachferner in Sölden. Seine Ziele formuliert er vor dem Saisonstart gleich wieder forsch: "Wenn man ein Rennen gewonnen hat, dann ist man nicht mit einem 15. Platz zufrieden", sagte er. "Es ist klar, dass ich wieder vorne mitfahren will."

Die ersten Weltcups stehen für den Speedspezialisten im November in Nordamerika an. "Für Urlaub habe ich jetzt keine Zeit gehabt. Jetzt steht die Karriere und der Sport an erster Stelle."