Skirennfahrer Stefan Luitz - zurück aus dem Comeback-Märchenland

"Die einzige Dusche, die ich bislang hatte, war die Sektdusche", sagte der bestens gelaunte Luitz am Münchner Flughafen. Er wusste, dass er am Sonntagabend (02.12.2018) mit seinem Sieg beim Riesenslalom Protagonist eines Skimärchens war, wie es nur alle paar Jahrzehnte einmal vorkommt. Oder vielleicht sogar noch nie vorgekommen ist.

"Einfach unbeschreiblich", nannte es Luitz. Wolfgang Maier, Alpindirektor des Deutschen Skiverbands (DSV), nutzte sein Kinderbuchwissen, um die Dimension des Siges zu beschreiben: "Damit hat keiner von uns gerechnet. Mit einer Platzierung unter den ersten Zehn wären wir schon happy gewesen, jeder, der etwas anderes sagt, wäre ein Pinocchio."

Es ist ja nicht nur das Comeback mit dem Sieg an sich, das diesen Renntag zu einem außergewöhnlichen werden ließ. Für Luitz, dem immer auch etwas der Ruf einies schlampigen Genies nach hing, war es der erste Weltcupsieg überhaupt. Nach Max Rieger (1973 in Mont Sainte-Anne/Kanada) und Felix Neureuther (2014 in Adelboden/Schweiz) ist er erst der dritte Deutsche überhaupt, der sich in die Siegerliste eines Riesenslaloms einträgt.

Luitz ist endlich "vollendet"

"Vielleicht brauchen manche Dinge eine gewisse Reife", sagte Maier. "Jetzt ist er erstmal vollendet", ergänzte der deutsche Alpinchef lachend. Viele Jahre hatte er Luitz immer als den "Unvollendeten" bezeichnet. Im Januar 2011 hatte Luitz in Adelboden sein Weltcupdebüt gefeiert. Knapp acht Jahre später steht der Allgäuer vom SC Bolsterlang erstmals ganz oben. Dazwischen verhinderten immer wieder seine ungestüme Fahrweise oder eben Verletzungspausen den Weg in die Weltspitze.

Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi fuhr er furios, kam mit zweitbester Zwischenzeit Richtung Ziellinie und fädelte am letzten (!) Tor ein. In der neuen Saison 2014/15 landete er im schwedischen Are als Dritter erstmals auf ein Weltcuppodest. Spätestens da deutete sich an: Da reift einer heran, der dauerhaft um Podestplätze mitfahren kann. Seinen ersten Kreuzbandriss, zugezogen im Training zum Rennen in Garmisch-Partenkirchen 2013, hatte er da schon hinter sich.

Immer wieder Verletzungspausen

Doch es kamen weitere Verletzungen. Im Dezember 2014 stoppte ihn eine Muskelverletzung mehrere Monate. In die Saison 2017/18 war Luitz mit Podestplätzen in Beaver Creek und Val d'Isère gestartet, dann stoppte ihn ein Kreuzbandriss im linken Knie in Alta Badia. Luitz verpasste die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Und jetzt das erste Rennen nach dieser Verletzung. "Stefan ist es von Herzen zu vergönnen, weil er einen der schwersten und steinigsten Wege im Weltcup hatte", gratulierte der zweitplatzierte Österreicher Marcel Hirscher. Der hatte zwölf der vergangenen 15 Riesenslaloms gewonnen. Vor der Saison hätte jeder gesagt, dass Hirscher auch im WM-Winter kaum zu schlagen sein dürfte.

Dann kam Luitz. "Es ist ein harter Weg, es dauert seine Zeit, man muss geduldig sein", sagt Luitz über die Reha und das Comeback-Training: "Aber ich habe es ja schon mal mitgemacht und gewusst, dass man stärker zurückkommen kann." Und durch den Sieg ist Luitz prompt - nach dem Ausfall von Speedfahrer Thomas Dreßen - einer der großen Hoffnungsträger des Deutschen Skiverbands in diesem Winter.

"So etwas kann ich nicht wegstecken", hatte Maier nach der Dreßen-Verletzung erklärt: "Du brauchst diese Leaderfigur, speziell in der Abfahrt." Dass dann Stefan Luitz "wie aus dem Nichts so ein sensationelles Ergebnis fährt", sei "das andere Extrem", so Maier. Bereits am kommenden Wochenende sind erneut alle Augen auf Luitz gerichtet: Der Ski-Weltcup gastiert im französischen Val d'Isère. Dort will auch ein zweiter deutscher Topfahrer sein Comeback geben, der noch vor einem Jahr gemeinsam mit Luitz im Krankenhaus lag und derzeit wegen einer Daumen-Operation pausiert: Felix Neureuther.