Skirennfahrer Dreßen fühlt sich vor Comeback "krank"

Sieben DSV-Abfahrer dabei

Der Deutsche Skiverband (DV) will insgesamt sieben Sportler in die Abfahrt schicken. Neben Dreßen sollen auch Josef Ferstl, Andreas Sander, Dominik Schwaiger, Manuel Schmid, Klaus Brandner und Romed Baumann, Neuzugang vom Österreichischen Skiverband, starten. Das deutsche Team hatte sich zuletzt in Copper Mountain in den USA auf die Rennen vorbereitet. In Lake Louise musste das erste Training noch ausfallen. Aufgrund eines Schneesturms herrschte Flugverbot für Rettungshubschrauber, die Athleten mussten pausieren.

In Lake Louise findet nach der Abfahrt am Sonntag noch ein Super-G statt. Die deutschen Damen starten parallel im US-amerikanischen Killington in Riesenslalom und Slalom.