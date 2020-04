Skirennfahrer Dreßen bleibt gelassen und trainiert die Kondition

Auch Ski-Ass Dreßen ist von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen, zumal es in seiner Wahlheimat Österreich nicht minder streng zugeht als etwa in Deutschland: Die Schutzmaske zum Einkaufen liegt griffbereit im Auto, der Ausgang ist beschränkt, die Freundin macht Home Office. "Ich kann damit leben", sagt Dreßen im SID-Interview über die Beschränkungen im Alltag. Der 26-Jährige lässt sich ohnehin nicht aus der Ruhe bringen. "Was sind schon ein, zwei Monate Einschränkungen auf das ganze Leben betrachtet?", sagt er entspannt. Tatsächlich "freu ich mich, dass ich meine Freundin jetzt so oft sehe".

Dreßen: "Ich muss improvisieren"

Zudem hat der Speedspezialist in der vergangenen Woche das Konditionstraining aufgenommen. Zwei bis zweieinhalb Stunden fährt er mit dem Rad durch die Gegend um Scharnstein in Oberösterreich, dazu hat er sich in der Reithalle der Eltern seiner Freundin einen kleinen Fitnessraum eingerichtet - der zählt als Arbeitsplatz, deshalb darf er mit dem Auto dorthin fahren. "Ich muss improvisieren", sagt der gebürtige Mittenwalder. Am Abend ist er freilich "immer hundemüde". Was auch daran liegt, dass er gerade auch ein Haus baut.

Zugspitze auch für Spitzensportler gesperrt

Für die Skirennläufer wie Dreßen ist allerdings vor allem der April "total wichtig", wie Alpinchef Wolfgang Maier betont. In diesen Tagen und Wochen wird auf den Gletschern in Europa für gewöhnlich das neue Material für die kommende Saison getestet. Doch die Gebiete sind gesperrt, Reisen nicht möglich. Der Deutsche Skiverband (DSV) wollte auf die heimische Zugspitze ausweichen: Dort herrschen beste Bedingungen, für den Publikumsverkehr ist Deutschlands höchster Berg gesperrt - die Behörden sagten dennoch "nein".

Aussicht auf Schneetrainingslager im August und September

Wie es weitergeht? Dreßen, für den aus Erholungszwecken nach einer herausragenden Saison keine Tests geplant waren, hält die nächsten Schritte offen. "Was das Skifahren angeht, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", sagt er, "am liebsten" wäre ihm, der ursprüngliche Plan mit dem Schneetrainingslager in Chile im August und September könnte eingehalten werden. "Aber wenn's nicht klappt, habe ich dadurch ja keinen Nachteil", sagt er, "alle anderen betrifft es genauso wie mich."

Alpinchef Maier plant mehrgleisig

Auch Alpinchef Maier weiß nicht, wie es weitergeht. Für das Sommertraining plant er vorerst dreigleisig: Neuseeland und Südamerika, Gletscher in Zentraleuropa oder vielleicht Skandinavien. Im Skizirkus haben sie die leise Hoffnung, dass im September die Gletscher in Österreich öffnen. Auf einem davon, dem Rettenbachferner in Sölden im vom Coronavirus hart getroffenen Tirol, soll Ende Oktober die neue Saison beginnen. Soll. Und wenn nicht? "Mei", sagt Dreßen gelassen, "man muss es nehmen wie es kommt."