Skiflug-WM Kraft überragt, Geiger bester Deutscher in der Quali

Der 29-Jährige Geiger flog am "Monster-Bakken" in Vikersund auf 221,5 Meeter und belegte damit den sechsten Rang. Der Oberaudorfer Constantin Schmid als Achter und Andreas Wellinger vom SC Ruhpolding als Zehnter zeigten ebenfalls starke Leistungen. Markus Eisenbichler, bei Geigers Triumph 2020 in Planica Dritter, folgte auf dem 13. Rang. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister Severin Freund vom WSV DJK Rastbüchl belegte den 20. Platz.

Stephan Leyhe hatte es im Training dagegen nicht in das fünfköpfige DSV-Team geschafft. "Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag, die Jungs haben sich gut eingeflogen. Ein paar Meter müssen wir aber noch finden", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Zwei Österreicher zeigen die besten Qualifikationssprünge

Am besten bewältigten den Vikersundbakken im Qualifikationsdurchgang die beiden Österreicher Stefan Kraft (230 Meter/217,9 Punkte) und Michael Hayböck (233/210,5). Den drittbesten Sprung zeigte der Slowene Anze Lanisek (221/207,3).

Entscheidung im Einzelspringen am Freitag und Samstag

Der Medaillenkampf beginnt am Freitag (11.3.2022, 16.30 Uhr, Liveticker) mit zwei Durchgängen, die Entscheidung fällt am Samstag in zwei weiteren Durchgängen. Am Sonntag steht zum Abschluss der Teamwettkampf auf dem Programm.