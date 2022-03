Skiflug-WM: Geiger will Titel am "Monster-Bakken" verteidigen

Nicht die Vierschanzentournee und auch nicht die Olympischen Spiele bringen den Skispringern den ganz großen Kick. Für die mutigsten unter ihnen ist der Sprung von der riesigen Fluganlage im norwegischen Vikersund der Saison-Höhepunkt 2022.

Auch den noch amtierenden Skiflugweltmeister bringt der Gedanke an den ersten "250-Meter-Flug" vom "Monster-Bakken" in Vikersund ins Schwärmen. "Skifliegen, das macht etwas mit einem. Erst recht als Titelverteidiger bei einer WM", so der Bayer vor dem Titelkampf.

Erstmals in diesem Winter geht es für die Athleten auf die Größte von nur noch vier Flugschanzen. Dort wartet für Geiger und Co. eine Mischung aus Adrenalin, Ekstase, aber auch Angst. Der Österreicher Stefan Kraft flog hier im März 2017 mit 253,5 Metern zum noch immer gültigen Weltrekord.

Geiger hofft auf Segelerlebnis

Wer in den insgesamt vier Durchgängen bis Samstag Gold holen will, braucht also Nerven wie Drahtseile. So wie Geiger, der im Dezember 2020 in Planica Gold holte. "Skifliegen ist jedes Jahr wieder neu. Manchmal ist es wie verhext, da fliegt man einfach - und manchmal einfach nicht. Ich hoffe, dass Markus und ich ins Segeln kommen", so der 29-Jährige vom SC Oberstdorf.

Neben Geiger darf sich auch der zuletzt formstarke Markus Eisenbichler etwas ausrechnen. Seit 2017 hält der Bayer mit 248,0 m den deutschen Rekord, zudem kam "Eisei" immer besser in Form. Vikersund sei sein eigentliches Highlight der Saison, hatte der Bayer schon im Herbst betont - trotz Tournee, trotz Peking.

Noch nie ein Podestplatz in Vikersund

Bundestrainer Stefan Horngacher ist überzeugt: "Der Markus ist im Kommen für die Königsklasse des Skispringens". Aber: Weder Geiger noch Eisenbichler haben in ihrer Karriere bislang einen Podestplatz in Vikersund geschafft.

Skifliegen beflügelt mehr als Olympia

Ganz anders als Severin Freund. Der 33-Jährige gewann hier den Weltcup 2015, noch bessere Erinnerungen hat er aber an die Skiflug-WM 2012. Damals wurde Freund als aufgehender Stern des deutschen Skispringens Vierter im Einzel und holte Silber mit dem Team. "Skifliegen in Norwegen - das macht etwas anderes mit einem als Olympische Spiele in Peking", so Freund.

Allerdings wäre ein Coup wie 2012 durch Freund ein Wunder, auch wenn Horngacher betont, dass der Altmeister sich "wirklich auf das Skifliegen vorbereitet habe" und auf den ganz großen Schanzen "manchmal Dinge mit Menschen passieren, die einem Flügel wachsen lassen."

Am Ende werden es aber wohl vor allem Geiger und Eisenbichler richten müssen, auch im Teamwettkampf am Sonntag. "In der Team-Entscheidung haben wir noch eine Rechnung offen", sagt Eisenbichler nach Rang vier im Jahr 2018 und dem knapp verpassten Gold 2020.

Mit dabei sind auch die Teamkollegen Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Andreas Wellinger.