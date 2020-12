Skiflug-WM: Eisenbichler Erster in der Qualifikation

Corona im Team der Schweiz

Nach einem positiven Corona-Test von ihres deutschen Trainers Ronny Hornschuh dürfen die beiden schweizerischen Skispringer Dominik Peter und Gregor Deschwanden nicht an der Skiflug-WM. Dies teilte der Schweizer Skiverband am Rande der Qualifikation mit. Hornschuh war am Donnerstag morgen positiv getestet worden.