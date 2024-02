Skifliegen: Wellinger/Paschke ohne Chance in Oberstdorf

Auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf hat das deutsche Duo die Podestplätze deutlich verpasst. Andreas Wellinger, zuletzt Vize-Weltmeister bei der Skiflug-WM in Planica, musste sich mit Pius Paschke nach jeweils zwei Sprüngen mit Rang sechs im Super-Team-Modus zufriedengeben. Uneinholbar vorne waren einmal mehr die Skiflug-Experten aus Slowenien (884,5 Punkte) mit dem WM-Dritten Timi Zajc und Domen Prevc.

Deutsches Super Team erstmal ohne Podest

Norwegen (861,3) und Österreich (855,7) folgten bereits mit über 20 Punkten Abstand auf Platz zwei und drei. Im dritten Super-Team-Wettbewerb der Saison stand das deutsche Duo somit erstmals nicht auf dem Treppchen. Der WM-Zweite Wellinger war bei allen drei Wettbewerben dabei - immer mit einem anderen Partner.

Wellinger rätselt: "Kann ich nicht genau erklären"

"Dass so viele Meter gefehlt haben, das kann ich jetzt noch nicht genau erklären", sagte der 28-Jährige vom SC Ruhpolding bei der Sportschau: "Da muss ich nochmal mit den Coaches reden. Jetzt war es schnell, davor war es hoch - aber genau die Kombi braucht man." Am Samstag und Sonntag haben die deutschen Adler noch zwei Chancen, die heimischen Fans beim Einzelfliegen zu begeistern.

Dieses Mal hatte der Kiefersfeldener Pius Paschke den Vorzug vor Lokalmatador Karl Geiger an der Seite von Wellinger erhalten. Nachdem das Training am Donnerstag wegen warmen und böigen Wetters abgesagt worden war, zeigte Wellinger am Freitagnachmittag im Training einen starken Flug auf 233 Meter. Der Gesamtweltcup-Führende Stefan Kraft wurde direkt im Anschluss vom Rückenwind erwischt und fiel früh auf den Hang.

Im ersten Durchgang ließen die Favoriten aus Slowenien und Norwegen gleich mal die Muskeln spielen. Johan André Forfang flog auf 234,5 Meter, verpatzte jedoch die Landung, so lag Slowenien zunächst in Front. Deutschland lag zu diesem Zeitpunkt nach einem mäßigen Flug von Paschke (206,5m) und guten 230,5 Metern von Wellinger auf Platz sieben mit 29 Punkten Rückstand. Nach der Pause machten weder Paschke (223,5 m) noch Wellinger (206,5 m) Boden gut.