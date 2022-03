Skifliegen: Rückschlag für Geiger im Kampf um Gesamtweltcupsieg

Die kleine Chance auf den Gesamtweltcup war und ist für Karl Geiger vor dem letzten Einzelspringen am Samstag (10 Uhr im Livecenter bei BR24 Sport) immer noch da. Das ist die gute Nachricht für den den Oberstdorfer. Er lag ja vor dem vorletzten Wettbewerb am Freitag in Planica 66 Punkte hinter Ryoyu Kobayashi. Im ersten Durchgang ließ Geiger, der an gleicher Stelle 2020 Skiflug-Weltmeister wurde, aber dann mit 213 Meter viele Plätze liegen.

Dem Allgäuer gelang im Finale des Skifliegens Schadensbegrenzung, ein respektabler Sprung auf 232 Meter. Er wurde Zwölfter - und hat am Sonntag die minimale Möglichkeit, die große Kristallkugel zu gewinnen. Doch der Japaner, der das erste Skifliegen in Planica auf dem fünften Platz beendete, hat vor dem letzten Wettkampf nun schon 89 Punkte Vorsprung.

Zur Erinnerung: Für einen Sieg gibt es 100 Punkte, für den 30. Platz noch einen Zähler. Kobayashi müsste nun schon heftig patzen, und dem zuletzt hadernden Geiger hilft nur noch ein Sieg.

Vier Slowenen ganz vorne

Den Erfolg am Freitag sicherte sich der Slowene Ziga Jelar vor seinen Landsleuten Peter Prevc und Anze Lanisek. Timi Zajc machte den Erfolg als Vierter letztlich historisch.

Denn einen Vierfacherfolg hatte es zuletzt 1980 durch die Österreicher Armin Kogler, Hubert Neuper, Toni Innauer und Klaus Tuchscherer im kanadischen Thunder Bay gegeben.

Wellinger fliegt mehr als 240 Meter weit

Für eine Überraschung sorgte Andreas Wellinger, für den dieser Winter nach seinem Kreuzbandriss eine Comeback-Saison ist. Der Ruhpoldinger schaffte nach 220 Metern im ersten Durchgang im Finale satte 241,5 Meter und landete auf dem 19. Rang. "Das macht extrem Spaß hier zu fliegen. Das ist extrem geil", sagte Wellinger in der Sportschau.

Ansonsten: Enttäuschung im deutschen Lager

Für die anderen deutschen Ski-Adler verlief der Tag enttäuschend: Markus Eisenbichler schied bereits mit 209 Metern im ersten Durchgang aus - der Siegsdorfer ist mit 249 Meter immerhin deutscher Rekordhalter im Skifliegen. "Ich lass mir trotzdem das Wetter nicht vermiesen. Es ist so wie es ist. Ob ich jetzt gut oder schlecht bin - mit Verbissenheit komm ich auch nicht weiter", sagte Eisenbichler.

Auch für den ehemaligen Skiflugweltmeister Severin Freund und Constantin Schmid, die beide bei 208,5 Meter landeten, war der Wettkampf ebenfalls bereits nach einem Flug vorbei. Stephan Leyhe war bereits in der Qualifikation gescheitert.