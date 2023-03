Skifliegen: Klimec springt Weltrekord - Althaus Vierte

"Raw-Air"-Wertung: Platz zwei und drei für deutsche Frauen

Trotzdem belegt Althaus in der "Raw-Air"-Wertung einen guten zweiten Platz hinter Klimec, die auch die "Drei-Schanzen-Tournee" für sich entschied. Stark präsentierte sich auch Selina Freitag. Sie sprang 188 und 170,5 Meter, wurde Zehnte und behauptete dadurch Platz drei in der "Raw-Air"-Wertung.

Mit Anna Rupprecht war noch eine dritte DSV-Starterin dabei. Im ersten Durchgang erzielte sie mit 173 Metern einen neuen persönlichen Rekord. Bei ihrem zweiten Sprung stand sie etwas zu steil in der Luft und konnte so keine Geschwindigkeit mitnehmen. So war bereits nach 142,5 Metern Schluss. Damit landete sie auf dem 14. Rang.

"Das macht Bock!"

Für die Frauen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus war allein die Austragung des Wettbewerbs auf der riesigen Anlage ein Meilenstein. "Man fängt genau deswegen mit Skispringen an, weil man irgendwann skifliegen will. Ich glaube, dass unser Körper das auch aushält", sagte Althaus vor dem Wettbewerb in der ARD.

Quasi jede der 15 zugelassenen Skispringerinnen wirkte im Auslauf erleichtert, als der erste Wertungssprung vollbracht war. Anna Rupprecht sagte: "Das macht so Bock, es macht so Spaß. Richtig geil!"