Skifliegen in Planica: Wellinger zum Abschluss bester Deutscher

Am Ende waren alle froh, dass die längste Skisprung-Saison aller Zeiten - von November bis April - nun ein Ende gefunden hatte. In Planica flog Andreas Wellinger als bester Deutscher zum Abschluss auf Rang neun. Markus Eisenbichler landete auf dem elften Platz. Karl Geiger enttäuschte als 23. noch hinter Constantin Schmid (22.).

Kraft holt Skifliegen-Gesamtwertung

In Planica feierten die Slowenen einen Doppel-Heimsieg. Timi Zajc gewann vor seinem Landsmann Anze Lanisek. Stefan Kraft aus Österreich wurde Dritter und sicherte sich den Gesamtweltcupsieg im Skifliegen. Die Gesamtwertung im Skispringen gewann der Norweger Halvor Egner Granerud, dessen Triumph allerdings schon vor dem letzten Weltcup festgestanden hatte. Granerud sprang zum Abschluss des Winters auf Platz 13.

Horngacher bekräftigt Verbleib

Die Saison war für die DSV-Adler bestenfalls eine durchwachsene. Deutschlands Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher denkt nach eigener AQussage dennoch nicht über einen vorzeitigen Abschied nach. "Ich werde weitermachen", sagte der 53 Jahre alte Tiroler am Sonntag in Planica der ARD auf eine entsprechende Nachfrage. Der ehemalige Springer hat beim Deutschen Skiverband (DSV) noch Vertrag, er übernahm im Sommer 2019 von seinem Landsmann Werner Schuster.

Der abgelaufene Winter war trotz WM-Einzelmedaillen von Andreas Wellinger und Karl Geiger der schwierigste seiner Zeit. Horngacher kündigte deshalb Modifikationen an: "Wir werden sicher einiges verändern in unserem Trainingsprozess. Es ist an der Zeit, neue Impulse zu setzen. Es gibt viele gute Ideen."

ARD-Experte Hannawald befürwortet Verbleib

Der ehemalige Skisprung-Star Sven Hannawald befürwortet den Verbleib des Trainers und sagte in seiner Funktion als ARD-Experte: "Ich lege mich noch raus und sage, dass unter Horngacher der nächste deutsche Tournee-Sieger kommen wird." Der bisher letzte deutsche Gewinner beim Traditionsevent um den Jahreswechsel war 2002 Hannawald selbst.