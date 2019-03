Skifliegen: Eisenbichler feiert ersten Weltcupsieg

Eisenbichler hatte am Vortag in der Qualifikation mit 248,0 Metern seinen deutschen Rekord eingestellt. An diese Weite kamen die besten Flieger bei schwachem bis mäßigem Aufwind im Finale nicht ganz heran. Der Weltrekord des Österreichers Stefan Kraft (253,5), diesmal nur 14., und der Schanzenrekord des Polen Kamil Stoch (251,5), der 18. wurde, blieben unangetastet.

Karl Geiger (Oberstdorf) wurde als zweitbester Deutscher mit 227,0 und 226,0 Metern Neunter. Der Flug-WM-Dritte Richard Freitag (Aue) kam mit 224,0 und 217,0 Metern auf Platz 15. Constantin Schmid (Oberaudorf) belegte Rang 23 (212,0+213,5), Olympiasieger Andreas Wellinger (213,0+211,5) kam auf Platz 26.