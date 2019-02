Skifahrerlegende Wasmeier glaubt an die deutsche WM-Mannschaft

Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier glaubt trotz krankheitsbedingter Ausfälle, dass die deutschen Stars bei der Alpinen Ski-WM gute Chancen auf Medaillen haben. Zu seinen Top-Favoriten im Super-G zählt der Traunsteiner Josef Ferstl.

Karriereende für Felix Neureuther denkbar

Nach zahlreichen Verletzungen ist Felix Neureuther in dieser Saison wieder zurück im Ski-Weltcup. Ob er allerdings nach dem überstandenen Kreuzbandriss an seine großen Erfolge anknüpfen kann, steht in Frage. Wasmeier kennt den 35-Jährigen seit vielen Jahren. "Ihm geht seine Frechheit ab, mit der er früher manche Passagen gefahren ist", erklärte Wasmeier heute der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Er habe sich zwar gut entwickelt, man müsse aber abwarten wie es jetzt bei der WM läuft, "Großereignisse schreiben immer ihre eigenen Geschichten".

Dem 30-Jährigen Josef Ferstl dagegen räumt Wasmeier nach seinem Erfolg in Kitzbühel sehr gute Chancen ein: "Technisch hat er alles drauf und ich hoffe, dass ihm der Sieg in Kitzbühel die Lockerheit gegeben hat, dass er nicht zu viel will. Dass er ein bisschen lässiger fährt."

Daumendrücken für Allgäuer Stefan Luitz

Ob Stefan Luitz nach einer Schulterverletzung in Are starten kann, ist unklar. Dem Allgäuer war sein erster Weltcupsieg wegen des Inhalierens von Sauerstoff aberkannt worden. Jetzt muss er sich vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) erklären. Für Wasmeier eine notwendige Maßnahme, um endlich Klarheit für alle anderen Sportler zu schaffen. Schließlich gehe es um einen Fall, den die Welt-Antidoping-Agentur erlaubt, der Ski-Weltverband aber nicht. Für ihn sei klar, Luitz habe nicht gedopt. Sollte ihm der Sieg nun auch vor dem CAS aberkannt werden, könne er mit seinem Talent in einem anderen Rennen ganz nach oben aufs Podest fahren.

Wasmeier will Werte vermitteln

In seinem Buch "Dahoam" spricht Wasmeier ganz offen über die Krebserkrankung seiner Frau Brigitte. Er wolle Betroffenen damit nicht nur Mut machen, sondern auch über Werte sprechen. Erzählen, wie Menschen miteinander umgehen. Im Interview betonte er: "Werte sind enorm wichtig und man muss sie den Kindern vorleben. Dass man eben nicht nur sagt: Geht’s raus und spielt’s - und selbst liegt man auf dem Sofa vor dem Fernseher."