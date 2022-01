Skicrosserin Zacher beendet Karriere

"Nicht zuletzt die andauernden Rückenprobleme nach meinem Trainingsunfall in der Sommervorbereitung lassen es nicht zu, dass ich zu einhundert Prozent konkurrenzfähig Rennen fahren kann", erklärte Zacher. Deshalb sei jetzt "die Zeit nun gekommen, aufzuhören und sich neuen Aufgaben zu widmen". Die Bankfachwirtin setzt ihre berufliche Tätigkeit fort.

Wegen zweitem Kreuzbandriss Pyeonchang verpasst

In ihrer aktiven Zeit hatte sie immer wieder "sehr hart gekämpft, um nach Verletzungen wieder Rennen fahren zu können", sagte die Oberbayerin. So konnte sie im Jahr 2018 wegen einem Kreuzbandriss nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Karrierebeginn in der alpinen Nationalmannschaft

Ihre sportliche Laufbahn hatte Heidi Zacher als alpine Skirennfahrerin begonnen. Im Jahr 2007 erreichte sie bei den Alpinen Deutschen Meisterschaften Platz sechs im Riesenslalom. Nach ihrem ersten Kreuzbandriss im gleichen Jahr stieg Heidi im Herbst 2008 wieder auf Ski und startete aus Neugier beim Ski-Cross-Europacup in Grasgehren, wo sie auf Anhieb Platz zwei belegte.

Erfolgreicher Wechsel zum Skicross

Zacher wechselte daraufhin endgültig die Disziplin. In dieser gewann sie im Jahr 2011 ihr erstes Weltucp-Rennen in St. Johann (Österreich) und belegte am Ende der Saison im Gesamt-Weltcup Platz zwei. Nach einem Schienbeinbruch im Jahr 2012 kämpfte sich die Oberbayerin wieder in die Weltspitze zurück. In der Saison 2016 fuhr die Lenggrieserin insgesamt zehnmal in die Top-10 und feierte in Innichen ihren zweiten Weltcup-Sieg. Noch erfolgreicher verlief der Winter 2017: Zacher gewann drei Weltcup-Rennen, wurde zweimal Dritte und belegte Rang vier im Gesamt-Weltcup.

"Heidi Zacher hat über weite Strecken das internationale Niveau in der Disziplin Ski Cross mitbestimmt und tolle Erfolge für den Deutschen Skiverband eingefahren." DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier