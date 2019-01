19.01.2019, 15:05 Uhr

Skicrosserin Heidi Zacher gewinnt Weltcup in Idre Fjäll

Skicrosserin Heidi Zacher hat sich zwei Wochen vor der WM in Park City/USA in Bestform präsentiert. Die Lenggrieserin gewann am Samstag den Weltcup in Idre Fjäll.