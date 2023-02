Skicrosser Wilmsmann: Mit Silber und Bier zurück nach München

Historischer Coup in Georgien: Florian Wilmsmann gewinnt als erster deutscher Skicrosser eine WM-Medaille. Zuvor gelang das nur den Skicross-Frauen 2007, als Alexandra Grauvogl WM-Bronze holte. Bei den Weltmeisterschaften in Bakuriani musste sich der Oberbayer Wilmsmann nur dem Italiener Simone Deromedis geschlagen geben.

Wilmsmann: "Podium für den besten Tag aufgehoben"

Im Ziel schüttelte der 27-Jährige vom TSV Hartpenning ungläubig den Kopf. In dieser Weltcup-Saison stand Wilmsmann noch kein einziges Mal auf dem Podest. "Ich habe mir das Podium für den besten Tag aufgehoben", sagte er nach dem Rennen. Pünktlich zum Saisonhöhepunkt fährt Wilmsmann überraschend in die Weltspitze. Im Vorfeld hatte er aber schon mit einer Medaille geliebäugelt hatte: "Ich wusste, dass ich hier gut Skifahren kann."

Gegen viele Topfavoriten durchgesetzt

Auf dem Weg ins Finale hatte Florian Wilmsmann reihenweise Favoriten ausgeschaltet. Im Halbfinale setzte er sich gegen Pyeongchang-Olympiasieger Brady Leman aus Kanada und den früheren WM-Dritten Bastien Midol aus Frankreich durch. Im Endlauf musste der Wilmsmann nur Überraschungsweltmeister Simone Deromedis den Vortritt lassen. "Zum Finale hin", verriet Wilmsmann, "ist doch ein bisschen Nervosität aufgekommen." Doch auch dank des "extrem guten" Materials zog er seine Silberlinie durch und konnte im Ziel jubeln.

Maier: "Da wird bestimmt noch ein Bier geöffnet"

Bei den Olympischen Spielen in Peking kam der Oberbayer noch auf einem enttäuschenden 21. Rang ins Ziel. Jetzt steht er fast ganz oben. Auch die Olympia-Dritte Daniela Maier freute sich "riesig für den Wilmsi". Vor dem Rückflug nach München kündigte sie an: "Da wird bestimmt noch ein Bier geöffnet." Maier selbst musste sich mit Platz sieben begnügen, nachdem sie im kleinen Finale in Führung liegend stürzte.