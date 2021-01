Skicrosser Cornel Renn verpasst Podest nur knapp

Die deutschen Skicrosser sind beim Weltcup in Idre Fjäll nur knapp am zweiten Podestplatz dieses Wochenendes vorbeigeschrammt. 24 Stunden nach dem überraschenden dritten Rang von Niklas Bachsleitner schaffte es dessen Teamkollege Cornel Renn in das Finale der besten Vier, ging im schwedischen Wintersportort dann aber leer aus. Dennoch konnte sich der 22-jährige Allgäuer über die erste Finalteilnahme und damit das bislang beste Ergebnis seiner Weltcup-Karriere freuen. Der Sieg ging wie schon am Tag zuvor an den derzeit überragenden Kanadier Reece Howden.

Anders als Bachsleitner schaffte es Renn auf der langen Gleitpassage vor dem Ziel nicht mehr, sich im Windschatten von Platz vier noch nach vorne zu saugen. Der Partenkirchener Bachsleitner hatte am Samstag das erste Podium in seinem erst zehnten Rennen gefeiert.

Schweizerin Smith siegt bei den Frauen

Bei den Frauen gewann die Schweizerin Fanny Smith und avanciert mit nun 27 Erfolgen zur alleinigen Rekordsiegerin im Skicross-Weltcup. In Idre Fjäll, wo im Februar auch die Skicross-Weltmeisterschaft ansteht, fehlte die deutsche Podiumsanwärterin Daniela Maier, die wegen eines Kreuzbandrisses die Saison vorzeitig beenden musste.